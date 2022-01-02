- 02 Oca 2022 - 15:10 G: 02 Oca 2022 - 16:08

Sadakatsiz Dizisinde Milyonlar Gözyaşlarına Boğuldu! Derin Herkesi Mahvetti... Seyirci Çıldırdı, Nefesler Tükendi! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de çifte cinayet! Asya ve Leyla’nın üzeri resmen çizildi bununla birlikte ortalık resmen karıştı! Derin’in cezaevine gireceği konuşulurken; hapı yuttuğu da ortaya çıktı! Birçok kişi o sahnelere tepki olarak ise “O elindekini yere bırak” yorumunda bulundular. Peki, neler oluyor?

Başrollerinde Melis Sezen, Caner Cindoruk, Cansu Dere, Berkay Ateş gibi isimlerin bulunduğu Sadakatiz dizisinin son bölümü ise dün akşam ekranlara geldi. Her bölümü büyük bir heyecanla izlenen Sadakatsiz dizisinin son bölümünde ise Asya’nın karşısına Leyla çıkmıştı. Daha sonra ise ipler komple kopmuştu. Peki, neler oluyor?

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02 Oca 2022 - 15:10 Ankara- Yaşam

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