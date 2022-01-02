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02 Oca 2022 - 15:10

Sadakatsiz Dizisinde Milyonlar Gözyaşlarına Boğuldu! Derin Herkesi Mahvetti... Seyirci Çıldırdı, Nefesler Tükendi! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de çifte cinayet! Asya ve Leyla’nın üzeri resmen çizildi bununla birlikte ortalık resmen karıştı! Derin’in cezaevine gireceği konuşulurken; hapı yuttuğu da ortaya çıktı! Birçok kişi o sahnelere tepki olarak ise “O elindekini yere bırak” yorumunda bulundular. Peki, neler oluyor?