Survivor Nisa Bölükbaşı Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Nisa Bölükbaşı’ın Memleketi…

TV8 ekranlarının fenomen yarışmalarından biri olan Survivor yarışı, bu sezon All Star yarışı ile ekranlarındaki yerini almaya hazırlanıyor. Muhteşem kadrosu ile önümüzdeki aylarda seyircisi ile buluşacak olan Survivor All Star 2022 yarışında Nisa Bölükbaşı da yerini alıyor. Öte yandan Nisa Bölükbaşı’nı şimdiden yakın markaja alan Survivor tutkunları, ünlü ismin memleketini görünce şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, Nisa Bölükbaşı aslen nereli? Nisa Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında? Nisa Bölükbaşı sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…