Survivor Nisa Bölükbaşı Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Nisa Bölükbaşı’ın Memleketi…
Nisa Bölükbaşı’nı şimdiden yakın markaja alan Survivor tutkunları, ünlü ismin memleketini görünce şaşkınlığını gizleyemiyor! Sizde Nisa Bölükbaşı ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte ayrıntılar...
TV8 ekranlarının fenomen yarışmalarından biri olan Survivor yarışı, bu sezon All Star yarışı ile ekranlarındaki yerini almaya hazırlanıyor. Muhteşem kadrosu ile önümüzdeki aylarda seyircisi ile buluşacak olan Survivor All Star 2022 yarışında Nisa Bölükbaşı da yerini alıyor. Öte yandan Nisa Bölükbaşı’nı şimdiden yakın markaja alan Survivor tutkunları, ünlü ismin memleketini görünce şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, Nisa Bölükbaşı aslen nereli? Nisa Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında? Nisa Bölükbaşı sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…
16 Ara 2021 - 21:10 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.