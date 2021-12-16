Survivor Evrim Keklik Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Evrim Keklik’ın Memleketi…
Survivor kadrosundaki yerini alan Evrim Keklik, şimdiden Survivor tutkunlarının sıkı takibine girdi! Peki, Evrim Keklik ile ilgili detaylar neler? İşte merak edilen soruların cevapları...
Survivor tutkunlarının en çok sevdiği yarış formatı olan All Star, seyircisi ile buluşmak için geri sayıma başladı. Önümüzdeki günlerde TV8 ekranlarındaki yerini alacak olan Survivor All Star 2022 yarışının kadrosu ise, efsane bir yarışın geçeceğini adeta kanıtladı. Öte yandan o kadrodaki yerini alan Evrim Keklik, şimdiden Survivor tutkunlarının sıkı takibine girdi! Peki, Evrim Keklik aslen nereli? Evrim Keklik kimdir, kaç yaşında? İşte, detaylar…
16 Ara 2021 - 19:47 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.