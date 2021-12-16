Survivor Evrim Keklik Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Evrim Keklik’ın Memleketi…

Survivor tutkunlarının en çok sevdiği yarış formatı olan All Star, seyircisi ile buluşmak için geri sayıma başladı. Önümüzdeki günlerde TV8 ekranlarındaki yerini alacak olan Survivor All Star 2022 yarışının kadrosu ise, efsane bir yarışın geçeceğini adeta kanıtladı. Öte yandan o kadrodaki yerini alan Evrim Keklik, şimdiden Survivor tutkunlarının sıkı takibine girdi! Peki, Evrim Keklik aslen nereli? Evrim Keklik kimdir, kaç yaşında? İşte, detaylar…