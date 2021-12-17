ASKİ Ankara Su Kesintileri: 17 Aralık 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 17 Aralık 2021 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Başkent Ankara’da bir süredir devam eden bakım ve onarım çalışmalarının ortaya çıkardığı su kesintileri, bugün de etkisini gösteriyor. Yaşanacak olan su kesintilerinden etkilenip etkilenmeyeceğini merak eden başkentliler ise, konuyu öncelikli gündemi haline getiriyor. Peki, ASKİ 17 Aralık Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 17 Aralık Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…



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