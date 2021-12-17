- 17 Ara 2021 - 09:25 G: 17 Ara 2021 - 09:32

Masterchef Dilara "Rezil Rüsva Oldu!" 83 Milyon Önünde Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Şefler Onun Yerine Kıpkırmızı Kaldı! Düşmanı Burcu Bile…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’re adını duyuran Dilara Başaran öyle bir hata yaptı ki, görenler “Rezil rüsva oldu” yorumunda bulundu. 83 milyon önünde skandal bir hata yapan Dilara Başaran, şeflerin kıpkırmızı olmasına neden oldu. Yakın zamanda tartıştığı ve düşman oldukları Burcu bile çare aramak zorunda kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Masterchef yarışmasında; yarışmacılar Düzce’de yöresel yemekleri yapmak için büyük bir rekabet içerisine girmişti. Kırmızı takım ise oyun onunda mağlup olan taraf olmuştu. Tezgah başına geçen ve dokunulmazlık için savaş veren Kırmızı takımda Dilara ise şok bir şey yaşadı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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17 Ara 2021 - 09:25 Ankara- Yaşam

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Masterchef Dilara "Rezil Rüsva Oldu!" 83 Milyon Önünde Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Şefler Onun Yerine Kıpkırmızı Kaldı! Düşmanı Burcu Bile… mask
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