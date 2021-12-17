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17 Ara 2021 - 09:25

Masterchef Dilara "Rezil Rüsva Oldu!" 83 Milyon Önünde Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Şefler Onun Yerine Kıpkırmızı Kaldı! Düşmanı Burcu Bile…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’re adını duyuran Dilara Başaran öyle bir hata yaptı ki, görenler “Rezil rüsva oldu” yorumunda bulundu. 83 milyon önünde skandal bir hata yapan Dilara Başaran, şeflerin kıpkırmızı olmasına neden oldu. Yakın zamanda tartıştığı ve düşman oldukları Burcu bile çare aramak zorunda kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…