Masterchef Dilara "Rezil Rüsva Oldu!" 83 Milyon Önünde Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Şefler Onun Yerine Kıpkırmızı Kaldı! Düşmanı Burcu Bile…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’re adını duyuran Dilara Başaran öyle bir hata yaptı ki, görenler “Rezil rüsva oldu” yorumunda bulundu. 83 milyon önünde skandal bir hata yapan Dilara Başaran, şeflerin kıpkırmızı olmasına neden oldu. Yakın zamanda tartıştığı ve düşman oldukları Burcu bile çare aramak zorunda kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Masterchef yarışmasında; yarışmacılar Düzce’de yöresel yemekleri yapmak için büyük bir rekabet içerisine girmişti. Kırmızı takım ise oyun onunda mağlup olan taraf olmuştu. Tezgah başına geçen ve dokunulmazlık için savaş veren Kırmızı takımda Dilara ise şok bir şey yaşadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.