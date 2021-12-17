Survivor Ayşe Bambaşka Birisine Dönüştü! İmaj Değişikliği Yaşadı, Görenler Tanıyamadı! Acun Ilıcalı Görse Küçük Dilini Yutar! “Bu Kim Be”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Ayşe Yüksel, bambaşka birisine dönüştü. İmaj değişikliği yaşayan Survivor Ayşe, görenleri şok etti. Bununla birlikte görenlere “Acun Ilıcalı görse küçük dilini yutar. Bu kim be” yorumları yapıldı. Peki, Survivor Ayşe, nasıl bir imaj değişikliği yaşadı? İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmadan üçüncü olarak ayrılan Survivor Ayşe, şimdilerde ise güzelliğiyle akılları başlardan alıyor. Dün akşam ekranlara gelen Masterchef’e konuk olarak katılan Ayşe Yüksel, aylar sonra ilk kez TV8 ekranlarında göründü. Masterchef yarışmasından sonra yeniden patlama yaşayan Survivor Ayşe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla imaj değişikliği yaşadığı gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.