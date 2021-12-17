- 17 Ara 2021 - 10:33 G: 17 Ara 2021 - 10:44

Survivor Ayşe Bambaşka Birisine Dönüştü! İmaj Değişikliği Yaşadı, Görenler Tanıyamadı! Acun Ilıcalı Görse Küçük Dilini Yutar! “Bu Kim Be”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Ayşe Yüksel, bambaşka birisine dönüştü. İmaj değişikliği yaşayan Survivor Ayşe, görenleri şok etti. Bununla birlikte görenlere “Acun Ilıcalı görse küçük dilini yutar. Bu kim be” yorumları yapıldı. Peki, Survivor Ayşe, nasıl bir imaj değişikliği yaşadı? İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmadan üçüncü olarak ayrılan Survivor Ayşe, şimdilerde ise güzelliğiyle akılları başlardan alıyor. Dün akşam ekranlara gelen Masterchef’e konuk olarak katılan Ayşe Yüksel, aylar sonra ilk kez TV8 ekranlarında göründü. Masterchef yarışmasından sonra yeniden patlama yaşayan Survivor Ayşe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla imaj değişikliği yaşadığı gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

17 Ara 2021 - 10:33 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2021 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Evrim Keklik Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Berna Keklikler İle Yaşları Dikkat Çekti mask
Survivor Evrim Keklik Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Berna Keklikler İle Yaşları Dikkat Çekti
Survivor İlayda Şeker ve İsmail Balaban Aşkı Bitti! İsmail Balaban’dan İlk Açıklama Geldi, Twitter Sallanıyor! Hüngür Hüngür Ağlattı! Neler Oluyor? mask
Survivor İlayda Şeker ve İsmail Balaban Aşkı Bitti! İsmail Balaban’dan İlk Açıklama Geldi, Twitter Sallanıyor! Hüngür Hüngür Ağlattı! Neler Oluyor?
Survivor Ayşe Ne Laf Dinliyor, Ne Sınır! Kasığına Kadar Açılan Yırtmacıyla Nefesleri Kesti! İçine Hiçbir Şey Giymedi, Görenleri Delirtti! “Kendine Gel” mask
Survivor Ayşe Ne Laf Dinliyor, Ne Sınır! Kasığına Kadar Açılan Yırtmacıyla Nefesleri Kesti! İçine Hiçbir Şey Giymedi, Görenleri Delirtti! “Kendine Gel”
Survivor All Star 2022 Nerede Çekiliyor? Dominik Cumhuriyeti Ve Hispanyola Adası Nerede? mask
Survivor All Star 2022 Nerede Çekiliyor? Dominik Cumhuriyeti Ve Hispanyola Adası Nerede?
Survivor Aleyna Çalışkan Öyle Bir Poz Verdi Ki, İncecik Beliyle Mest Etti! Batuhan Karacakaya Delirecek, Taytlı Paylaşımı Delirtti! mask
Survivor Aleyna Çalışkan Öyle Bir Poz Verdi Ki, İncecik Beliyle Mest Etti! Batuhan Karacakaya Delirecek, Taytlı Paylaşımı Delirtti!
Survivor Ayşe Nefesleri Kesti, Fiziğini Kanıtladı! Survivor’daki Halini Unutun, Acun Ilıcalı Bile Şok Olur! mask
Survivor Ayşe Nefesleri Kesti, Fiziğini Kanıtladı! Survivor’daki Halini Unutun, Acun Ilıcalı Bile Şok Olur!
Survivor All Star 2022 Yarışmacısı Aycan Yanaç Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Elif Gören İle Yaşları Dikkat Çekti mask
Survivor All Star 2022 Yarışmacısı Aycan Yanaç Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Elif Gören İle Yaşları Dikkat Çekti
Survivor Çekimlerinde Akılları Baştan Alan, Yeri Göğü Sallayan Kavga! All Star Başlamadan Bitebilir! Olay RTÜK’ün Kulağına Gitti An, Bittiği Andır… mask
Survivor Çekimlerinde Akılları Baştan Alan, Yeri Göğü Sallayan Kavga! All Star Başlamadan Bitebilir! Olay RTÜK’ün Kulağına Gitti An, Bittiği Andır…
Survivor All Star'da Büyük Kargaşa! Resmen Fırtına Çıkacak... Ortalığı Katıp Karıştıracak, Ortalığı Yıkacak! Ne Batuhan, Ne Nisa! Ağızlar Açık Kalacak! Neler Oluyor? mask
Survivor All Star'da Büyük Kargaşa! Resmen Fırtına Çıkacak... Ortalığı Katıp Karıştıracak, Ortalığı Yıkacak! Ne Batuhan, Ne Nisa! Ağızlar Açık Kalacak! Neler Oluyor?
Survivor All Star’da Kavga, Gürültü, Kıyamet! Acun Ilıcalı Hepsini Bilerek Seçti! RTÜK Hep Ensede Olacak, TV8 Kanalı Sallanacak! mask
Survivor All Star’da Kavga, Gürültü, Kıyamet! Acun Ilıcalı Hepsini Bilerek Seçti! RTÜK Hep Ensede Olacak, TV8 Kanalı Sallanacak!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Sergen Diskalifiye Mi Edildi? Hastalığı Her Şeyin Önüne Geçti, Twitter Ayağa Kalktı! Bu Hafta Eleme Falan Yok, Giden Kişi Belli! mask
Masterchef Sergen Diskalifiye Mi Edildi? Hastalığı Her Şeyin Önüne Geçti, Twitter Ayağa Kalktı! Bu Hafta Eleme Falan Yok, Giden Kişi Belli!
Masterchef Dilara "Rezil Rüsva Oldu!" 83 Milyon Önünde Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Şefler Onun Yerine Kıpkırmızı Kaldı! Düşmanı Burcu Bile… mask
Masterchef Dilara "Rezil Rüsva Oldu!" 83 Milyon Önünde Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Şefler Onun Yerine Kıpkırmızı Kaldı! Düşmanı Burcu Bile…
Survivor Gökhan Keser Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Gökhan Keser’ın Memleketi… mask
Survivor Gökhan Keser Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Gökhan Keser’ın Memleketi…
Survivor Nisa Bölükbaşı Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Nisa Bölükbaşı’ın Memleketi… mask
Survivor Nisa Bölükbaşı Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Nisa Bölükbaşı’ın Memleketi…
Survivor Evrim Keklik Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Evrim Keklik’ın Memleketi… mask
Survivor Evrim Keklik Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Evrim Keklik’ın Memleketi…
Survivor Evrim Keklik Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Berna Keklikler İle Yaşları Dikkat Çekti mask
Survivor Evrim Keklik Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Berna Keklikler İle Yaşları Dikkat Çekti
Survivor Evrim Keklik Kimdir, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Evrim Keklik Mesleği Nedir, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı mask
Survivor Evrim Keklik Kimdir, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Evrim Keklik Mesleği Nedir, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı
Survivor Nisa Bölükbaşı Kimdir, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Nisa Bölükbaşı Mesleği Nedir, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı mask
Survivor Nisa Bölükbaşı Kimdir, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Nisa Bölükbaşı Mesleği Nedir, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı
Survivor Nagihan Karadere Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Nagihan Karadere’ın Memleketi… mask
Survivor Nagihan Karadere Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Nagihan Karadere’ın Memleketi…
Survivor Barış Murat Yağcı Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Nisa Bölükbaşı İle Yaşları Dikkat Çekti mask
Survivor Barış Murat Yağcı Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Nisa Bölükbaşı İle Yaşları Dikkat Çekti
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor Ayşe Bambaşka Birisine Dönüştü! İmaj Değişikliği Yaşadı, Görenler Tanıyamadı! Acun Ilıcalı Görse Küçük Dilini Yutar! “Bu Kim Be” mask
Survivor Ayşe Bambaşka Birisine Dönüştü! İmaj Değişikliği Yaşadı, Görenler Tanıyamadı! Acun Ilıcalı Görse Küçük Dilini Yutar! “Bu Kim Be”
Masterchef Sergen Diskalifiye Mi Edildi? Hastalığı Her Şeyin Önüne Geçti, Twitter Ayağa Kalktı! Bu Hafta Eleme Falan Yok, Giden Kişi Belli! mask
Masterchef Sergen Diskalifiye Mi Edildi? Hastalığı Her Şeyin Önüne Geçti, Twitter Ayağa Kalktı! Bu Hafta Eleme Falan Yok, Giden Kişi Belli!
Masterchef Dilara "Rezil Rüsva Oldu!" 83 Milyon Önünde Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Şefler Onun Yerine Kıpkırmızı Kaldı! Düşmanı Burcu Bile… mask
Masterchef Dilara "Rezil Rüsva Oldu!" 83 Milyon Önünde Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Şefler Onun Yerine Kıpkırmızı Kaldı! Düşmanı Burcu Bile…
Hangi Burç Kaşıkla Verip, Kepçeyle Geri Alır? İşte En Çıkarcı O Burç... mask
Hangi Burç Kaşıkla Verip, Kepçeyle Geri Alır? İşte En Çıkarcı O Burç...
Survivor Gökhan Keser Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Gökhan Keser’ın Memleketi… mask
Survivor Gökhan Keser Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Gökhan Keser’ın Memleketi…
Hangi Burç Kaş Yapayım Derken Göz Çıkar? İşte Çevresine Hep Zarar Veren O Burç... mask
Hangi Burç Kaş Yapayım Derken Göz Çıkar? İşte Çevresine Hep Zarar Veren O Burç...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status