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17 Ara 2021 - 10:33

Survivor Ayşe Bambaşka Birisine Dönüştü! İmaj Değişikliği Yaşadı, Görenler Tanıyamadı! Acun Ilıcalı Görse Küçük Dilini Yutar! “Bu Kim Be”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Ayşe Yüksel, bambaşka birisine dönüştü. İmaj değişikliği yaşayan Survivor Ayşe, görenleri şok etti. Bununla birlikte görenlere “Acun Ilıcalı görse küçük dilini yutar. Bu kim be” yorumları yapıldı. Peki, Survivor Ayşe, nasıl bir imaj değişikliği yaşadı? İşte merak edilen tüm detaylar…