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17 Ara 2021 - 10:58

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz İzleyicisi Havalara Uçacak! Kadro Yeniden Bir Arada, Yapımdan Karar Çıktı! Hızır, İlyas, Alparslan Geliyor…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeniden ekranlara geliyor! İddialara göre kadro yeniden bir araya geldi ve yapımdan karar çıktı. Bu haber ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin izleyicisini havalara uçurdu. İşte Hızır, İlyas ve Alparslan’ı bir araya getiren o proje…