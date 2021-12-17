Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz İzleyicisi Havalara Uçacak! Kadro Yeniden Bir Arada, Yapımdan Karar Çıktı! Hızır, İlyas, Alparslan Geliyor…
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeniden ekranlara geliyor! İddialara göre kadro yeniden bir araya geldi ve yapımdan karar çıktı. Bu haber ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin izleyicisini havalara uçurdu. İşte Hızır, İlyas ve Alparslan’ı bir araya getiren o proje…
Başrollerinde Ozan Akbaba, Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi kısa bir süre önce ATV ve yapım arasında çıkan bir krizden dolayı yayından kaldırılmıştı. Dizinin TV8’de yayınlanacağı iddia edilmişti ama bambaşka bir yerde seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin akıbeti…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.