- 29 Ara 2021 - 21:39

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz İzleyicisi Müjdeli Haber! Yeni Kadro Bir Arada, Yapımdan Karar Çıktı! Hızır, İlyas, Alparslan Geliyor…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeniden ekranlara geliyor! İddialara göre kadro yeniden bir araya geldi ve yapımdan karar çıktı. Bu haber ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin izleyicisini havalara uçurdu. İşte Hızır, İlyas ve Alparslan’ı bir araya getiren o proje…

Başrollerinde Ozan Akbaba, Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi kısa bir süre önce ATV ve yapım arasında çıkan bir krizden dolayı yayından kaldırılmıştı. Dizinin TV8’de yayınlanacağı iddia edilmişti ama bambaşka bir yerde seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin akıbeti…  

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29 Ara 2021 - 21:39 Ankara- Yaşam

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