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17 Ara 2021 - 11:21

Avatar Atakan Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Çağan Atakan Arslan’ın Memleketi…

Ringlerin güçlü isimlerinden biri olan ve Türkiye’ye kendi branşında pek çok madalya getiren Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan, Survivor All Star 2022 yarışmasında yer alacağını duyurdu. Sizde Çağan Atakan Aslan ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...