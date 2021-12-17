- 17 Ara 2021 - 19:44

Survivor Avatar Atakan Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Çağan Atakan Arslan’ın Memleketi…

Ringlerin güçlü isimlerinden biri olan ve Türkiye’ye kendi branşında pek çok madalya getiren Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan, Survivor All Star 2022 yarışmasında yer alacağını duyurdu. Sizde Çağan Atakan Aslan ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Ringlerin güçlü isimlerinden biri olan ve Türkiye’ye kendi branşında pek çok madalya getiren Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan, Survivor All Star 2022 yarışmasında yer alacağını duyurdu. Geçmişte katıldığı Survivor yarışmasında şampiyon olduktan sonra Survivor tutkunlarının sıkı markajına giren Çağan Atakan Arslan, şimdiden destek toplamaya başladı. Kadroya girdiğinin duyulmasının ardından yeniden takipçilerinin sıkı markajına yakalanan Çağan Atakan Arslan’ın memleketi ise, herkesi şaşırttı! Peki, Avatar Atakan aslen nereli? Avatar Atakan kimdir, kaç yaşında? İşte, detaylar…


Detaylar diğer sayfada!

17 Ara 2021 - 19:44 - Magazin

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