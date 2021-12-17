Survivor Sercan Yıldırım Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Barış Murat Yağcı İle Yaşları Dikkat Çekti
Yeşil sahaların efsane isimlerinden biri olan Sercan Yıldırım, Survivor yarışı için hazırlıklara başladı. Geçmişte katıldığı Survivor yarışının ardından yeniden Survivor All Star 2022 yarışması ile parkurlara çıkacak olan Sercan Yıldırım ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...
Yeşil sahaların efsane isimlerinden biri olan Sercan Yıldırım, Survivor yarışı için hazırlıklara başladı. Geçmişte katıldığı Survivor yarışının ardından yeniden Survivor All Star 2022 yarışması ile parkurlara çıkacak olan Sercan Yıldırım, şimdiden yarışmanın tutkunları tarafından mercek altına alındı. Öte yandan Sercan Yıldırım’ın yaşını görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Peki, Survivor All Star 2022 yarışmacısı Sercan Yıldırım kimdir? Survivor All Star 2022 yarışmacısı Sercan Yıldırım kaç yaşında, aslen nereli? İşte, detaylar…
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17 Ara 2021 - 19:44 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.