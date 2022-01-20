Survivor Sercan Yıldırım Bakın Aslında Kimmiş? Kimdir Evli Mi? Sercan Yıldırım Mesleği Nedir, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı

Survivor All Star 2022 yarışmasının kadrosunun açıklanmasının ardından tüm dikkatleri üzerine çeken Sercan Yıldırım, parkura çıkmak için kolları sıvadı. Destekçilerini ve Survivor tutkunlarını şimdiden heyecanlandıran Sercan Yıldırım, yarışmanın tutkuları tarafından mercek altına da alındı. Öte yandan Sercan Yıldırım ile ilgili herkesi en çok şaşırtan ünlü ismin özel yaşamı oldu! Peki, Survivor All Star 2022'nin kadrosuna katılan Sercan Yıldırım kimdir, evli mi? Sercan Yıldırım mesleği nedir, boy kilosu kaç? İşte Sercan Yıldırım instagram hesabı…



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