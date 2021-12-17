- 17 Ara 2021 - 19:43

Survivor Sercan Yıldırım Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Sercan Yıldırım’ın Memleketi…

Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilecek olan Survivor All Star 2022 yarışmasında Sercan Yıldırım’ın da yer alacağı öğrenildi. Sizde Sercan Yıldırım ile ilgili daha fazla detay öğrenmek istiyorsanız işte size detaylar...

Survivor All Star 2022 yarışmasına sayılı günler kala yarışmanın kadrosu da şekillendi. Önümüzdeki günlerde TV8 ekranlarından yayın hayatına başlayacak olan ve Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilecek olan Survivor All Star 2022 yarışmasında Sercan Yıldırım’ın da yer alacağı öğrenildi. Bunun üzerine Survivor tutkunları tarafından mercek altına alınan Sercan Yıldırım, memleketi ile herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Sercan Yıldırım aslen nereli? Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında? İşte, detaylar…


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17 Ara 2021 - 19:43 - Magazin

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