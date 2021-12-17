Survivor Sercan Yıldırım Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Sercan Yıldırım’ın Memleketi…
Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilecek olan Survivor All Star 2022 yarışmasında Sercan Yıldırım’ın da yer alacağı öğrenildi. Sizde Sercan Yıldırım ile ilgili daha fazla detay öğrenmek istiyorsanız işte size detaylar...
Survivor All Star 2022 yarışmasına sayılı günler kala yarışmanın kadrosu da şekillendi. Önümüzdeki günlerde TV8 ekranlarından yayın hayatına başlayacak olan ve Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilecek olan Survivor All Star 2022 yarışmasında Sercan Yıldırım’ın da yer alacağı öğrenildi. Bunun üzerine Survivor tutkunları tarafından mercek altına alınan Sercan Yıldırım, memleketi ile herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Sercan Yıldırım aslen nereli? Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
17 Ara 2021 - 19:43 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.