İşsizlik Maaşı Ne Kadar Oldu 2022? En Düşük İşsizlik Maaşı Ne Kadar?

Milyonlarca vatandaşın beklediği asgari ücret 2022 yılı için tutarı belli oldu. Asgari ücret ile birlikte yeniden şekillenen işsizlik maaşının 2022 yılı tutarı da vatandaşları merak ettirmeye başladı. Yeni tutarı ile vatandaşları heyecanlandırmayı başaran işsizlik maaşına dair belli olan tüm detaylar da vatandaşların ilgi alanına girdi. Peki, işsizlik maaşı ne kadar oldu 2022? En düşük işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşından kimler yararlanabilir? İşsizlik maaşı ne kadar süre verilir? İşte, detaylar…



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