Masterchef Hasan’ın Sevgilisinden Fizik Şov! “Aman Yenge” Masterchef Hasan Kıskançlıktan Delirebilir! Tüm Hatlarını Ortaya Çıkarttı! Neler Oluyor?
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Hasan Biltekin’in sevgilisinden fizik şov! Görenleri alev alev yakan Doktor Hülya’yı görenler ise “Aman yenge! Yaktın bizi” yorumlarında bulundular. Masterchef Hasan’ın kıskançlıktan çatlayacağı da yorumlarda belirtilerken; Hasan Biltekin’in sevgilisi ise tüm hatlarını ortaya çıkarttı. Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise Mavi takım ve Kırmızı takım arkasında mükemmel bir mücadele verilmişti. Kırmızı takım ise oyunu kaybeden takım olmuş ve Eren takım kaptanı olarak eleme potasına gitmişti. Masterchef Hasan’ın sevgilisi Doktor Hülya ise bu anlar ekranlara gelirken; fiziğini kanıtlayan bir paylaşımda bulundu ve ateşleri yükseltti. İşte Hasan Biltekin’in biricik aşkı Doktor Hülya’dan gelen fizik şov!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.