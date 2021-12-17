Masterchef Hasan’ın Sevgilisinden Fizik Şov! “Aman Yenge” Masterchef Hasan Kıskançlıktan Delirebilir! Tüm Hatlarını Ortaya Çıkarttı! Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise Mavi takım ve Kırmızı takım arkasında mükemmel bir mücadele verilmişti. Kırmızı takım ise oyunu kaybeden takım olmuş ve Eren takım kaptanı olarak eleme potasına gitmişti. Masterchef Hasan’ın sevgilisi Doktor Hülya ise bu anlar ekranlara gelirken; fiziğini kanıtlayan bir paylaşımda bulundu ve ateşleri yükseltti. İşte Hasan Biltekin’in biricik aşkı Doktor Hülya’dan gelen fizik şov!

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