- 27 Ara 2021 - 21:58

O Ses Türkiye 2022 Yılbaşı Özel'de sahne alacak ünlüler Kimdir! 2022 O Ses Türkiye'de Ünlü İsimleri Görünce Şok Olacaksınız...

Türkiye’nin en çok izlenen ses yarışması olan O Ses Türkiye, bu sezon 2021 yarışı ile seyircisinin karşısına çıkmaya başladı. Pandemiden dolayı bir dönem ekranlara ara veren O Ses Türkiye yarışması ile ilgili son detaylar haberimizde...

Türkiye’nin en çok izlenen ses yarışması olan O Ses Türkiye, bu sezon 2021 yarışı ile seyircisinin karşısına çıkmaya başladı. Pandemiden dolayı bir dönem ekranlara ara veren O Ses Türkiye yarışması, şimdilerde yeni ve iddialı sesleri ile seyircini mest eder hale geldi.

Her sene gelenekselleştirdiği yılbaşı seçmelerini bir kez daha yapmaya hazırlanan O Ses Türkiye 2021 yarışmasına katılacak isimler ise, belli oldu! Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı 2022'ye kimler katılacak? İşte, detaylar…

Detaylar diğer sayfada!

27 Ara 2021 - 21:58 - Tv Haberleri

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O Ses Türkiye 2022 Yılbaşı Özel'de sahne alacak ünlüler Kimdir! 2022 O Ses Türkiye'de Ünlü İsimleri Görünce Şok Olacaksınız... mask
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