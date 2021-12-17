- 17 Ara 2021 - 13:04 G: 17 Ara 2021 - 13:10

O Ses Türkiye 2022 Yılbaşı Özel'de sahne alacak ünlüler Kimdir! O İsimleri Görünce Şok Olacaksınız...

Türkiye’nin en çok izlenen ses yarışması olan O Ses Türkiye, bu sezon 2021 yarışı ile seyircisinin karşısına çıkmaya başladı. Pandemiden dolayı bir dönem ekranlara ara veren O Ses Türkiye yarışması ile ilgili son detaylar haberimizde...

Türkiye’nin en çok izlenen ses yarışması olan O Ses Türkiye, bu sezon 2021 yarışı ile seyircisinin karşısına çıkmaya başladı. Pandemiden dolayı bir dönem ekranlara ara veren O Ses Türkiye yarışması, şimdilerde yeni ve iddialı sesleri ile seyircini mest eder hale geldi. Her sene gelenekselleştirdiği yılbaşı seçmelerini bir kez daha yapmaya hazırlanan O Ses Türkiye 2021 yarışmasına katılacak isimler ise, belli oldu! Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı 2022'ye kimler katılacak? İşte, detaylar…

Detaylar diğer sayfada!

17 Ara 2021 - 13:04 - Tv Haberleri

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