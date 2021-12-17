O Ses Türkiye 2022 Yılbaşı Özel'de sahne alacak ünlüler Kimdir! O İsimleri Görünce Şok Olacaksınız...
Türkiye’nin en çok izlenen ses yarışması olan O Ses Türkiye, bu sezon 2021 yarışı ile seyircisinin karşısına çıkmaya başladı. Pandemiden dolayı bir dönem ekranlara ara veren O Ses Türkiye yarışması ile ilgili son detaylar haberimizde...
Türkiye’nin en çok izlenen ses yarışması olan O Ses Türkiye, bu sezon 2021 yarışı ile seyircisinin karşısına çıkmaya başladı. Pandemiden dolayı bir dönem ekranlara ara veren O Ses Türkiye yarışması, şimdilerde yeni ve iddialı sesleri ile seyircini mest eder hale geldi. Her sene gelenekselleştirdiği yılbaşı seçmelerini bir kez daha yapmaya hazırlanan O Ses Türkiye 2021 yarışmasına katılacak isimler ise, belli oldu! Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı 2022'ye kimler katılacak? İşte, detaylar…
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17 Ara 2021 - 13:04 - Tv Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.