Ozan Güven Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Mahkemelik Olduğu Eski Sevgilisi Deniz Bulutsuz İle Yaşları Dikkat Çekti
Bir süredir mahkemelik olduğu eski sevgilisi Deniz Bulutsuz ile gündemlerden düşmeyen Ozan Güven, ekranlardan uzak kalmaya devam ediyor. Eski sevgilisine şiddet uyguladığı haberleri ile hayranlarını şoke eden ünlü oyuncu Ozan Güven ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Bir süredir mahkemelik olduğu eski sevgilisi Deniz Bulutsuz ile gündemlerden düşmeyen Ozan Güven, ekranlardan uzak kalmaya devam ediyor. Eski sevgilisine şiddet uyguladığı haberleri ile hayranlarını şoke eden ünlü oyuncu Ozan Güven, uzunca bir aradan sonra geçtiğimiz gün magazin basınına yakalandı. Soruları geçiştiren Ozan Güven, Ayvalık’a taşındığını ve oyunculuğa geri dönmeyeceğini açıkladı! Peki, Ozan Güven kaç yaşında? Ozan Güven kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…
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17 Ara 2021 - 13:09 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.