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17 Ara 2021 - 13:09

Ozan Güven Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Mahkemelik Olduğu Eski Sevgilisi Deniz Bulutsuz İle Yaşları Dikkat Çekti

Bir süredir mahkemelik olduğu eski sevgilisi Deniz Bulutsuz ile gündemlerden düşmeyen Ozan Güven, ekranlardan uzak kalmaya devam ediyor. Eski sevgilisine şiddet uyguladığı haberleri ile hayranlarını şoke eden ünlü oyuncu Ozan Güven ile ilgili merak edilen tüm detaylar...