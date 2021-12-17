- 17 Ara 2021 - 13:09 G: 17 Ara 2021 - 13:14

Ozan Güven Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Mahkemelik Olduğu Eski Sevgilisi Deniz Bulutsuz İle Yaşları Dikkat Çekti

Bir süredir mahkemelik olduğu eski sevgilisi Deniz Bulutsuz ile gündemlerden düşmeyen Ozan Güven, ekranlardan uzak kalmaya devam ediyor. Eski sevgilisine şiddet uyguladığı haberleri ile hayranlarını şoke eden ünlü oyuncu Ozan Güven ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Bir süredir mahkemelik olduğu eski sevgilisi Deniz Bulutsuz ile gündemlerden düşmeyen Ozan Güven, ekranlardan uzak kalmaya devam ediyor. Eski sevgilisine şiddet uyguladığı haberleri ile hayranlarını şoke eden ünlü oyuncu Ozan Güven, uzunca bir aradan sonra geçtiğimiz gün magazin basınına yakalandı. Soruları geçiştiren Ozan Güven, Ayvalık’a taşındığını ve oyunculuğa geri dönmeyeceğini açıkladı! Peki, Ozan Güven kaç yaşında? Ozan Güven kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…


Detaylar diğer sayfada!

17 Ara 2021 - 13:09 - Magazin

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Ozan Güven Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Mahkemelik Olduğu Eski Sevgilisi Deniz Bulutsuz İle Yaşları Dikkat Çekti mask
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