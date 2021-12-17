Anasayfa/

Foto Galeri/

17 Ara 2021 - 13:48

Masterchef Yarışmasından Elenen İsim İfşa Edildi! Davul Zurna Tutuldu, Halaylar Çekilmeye Başlamaya Başladı! “Kurtulduk!”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te elenen isim ifşa edildi. Bunun üzerine Twitter’da “Davul zurna tutacağım! Halay çekeceğim!” yorumları yapıldı. Kurtulduklarına dair yorumlar yapan seyirciler, Twitter’ı ayağa kaldırdı! Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…