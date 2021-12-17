Masterchef Yarışmasından Elenen İsim İfşa Edildi! Davul Zurna Tutuldu, Halaylar Çekilmeye Başlamaya Başladı! “Kurtulduk!”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te elenen isim ifşa edildi. Bunun üzerine Twitter’da “Davul zurna tutacağım! Halay çekeceğim!” yorumları yapıldı. Kurtulduklarına dair yorumlar yapan seyirciler, Twitter’ı ayağa kaldırdı! Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Düzce’de yemekler yapan Mavi takım ve Kırmızı takım, yöresel yemekler yaparak; puan toplamaya çalışmıştı. Kırmızı takım ise oyunu kaybeden takım olmuş ve dokunulmazlığı kazanmak için büyük bir mücadele etmişti. Son eleme adayı ise Eren olmuştu. Peki, Eren, Araz ve Mert arasından elenen isim kim oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.