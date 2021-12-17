- 17 Ara 2021 - 14:12 G: 17 Ara 2021 - 14:19

Hadise Alev Alev Yaktı, Görenler Tutuştu! Minicik, Yırtmaçlı Elbisesiyle Bacak Şov Yaptı! “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya Geliyor! “Kraliçe”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise, alev alev yaktı! Minicik elbisesinde bulunan derin yırtmaçla bacak şov yapan Hadise’ye ise ateş emojileri arka arkaya geldi. “Kraliçe” olarak bilinen Hadise’nin son paylaşımı hayranlarından tam not almayı başardı. İşte Hadise’den gelen o paylaşım…

Kısa bir süre önce Altın Kelebek Ödül Töreni’nde “Yılın en iyi kadın şarkıcısı” ödülüne layık görülen Hadise, sahneden yapmış olduğu paylaşımla nefesleri kesti. İşte Hadise’den gelen o paylaşım…

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17 Ara 2021 - 14:12 Ankara- Yaşam

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