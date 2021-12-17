Hangi Burç Acem Kılıcı Gibi İki Tarafı Da Keser? İşte Dostluğu Ve Düşmanlığı Belli Olmayan O Burçlar...

Her burcun insanının tavrı çok da net olamıyor. Şöyle ki bazı burcun insanları dostları ve düşmanları arasında inanılmaz derecede keskin bir ayrım yaparken; bazı burcun insanları bu ayrımı bile yapmak istemiyor. Dostluğu ve düşmanlığı asla belli olmayan o burcun insanları, çevreleri için zaman zaman gerçek tehlikeler arz edebiliyor. Öte yandan Zodyak kuşağının o burçlarını görenler şaşkınlığını asla gizleyemiyor! Peki, hangi burç acem kılıcı gibi iki tarafı da keser? İşte dostluğu ve düşmanlığı belli olmayan o burçlar...



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