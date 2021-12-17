- 17 Ara 2021 - 14:19 G: 17 Ara 2021 - 14:26

Hangi Burç Acem Kılıcı Gibi İki Tarafı Da Keser? İşte Dostluğu Ve Düşmanlığı Belli Olmayan O Burçlar...

Her burcun insanının tavrı çok da net olamıyor. Şöyle ki bazı burcun insanları dostları ve düşmanları arasında inanılmaz derecede keskin bir ayrım yaparken; bazı burcun insanları bu ayrımı bile yapmak istemiyor. Sizde Acem Kılıcı gibi olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Her burcun insanının tavrı çok da net olamıyor. Şöyle ki bazı burcun insanları dostları ve düşmanları arasında inanılmaz derecede keskin bir ayrım yaparken; bazı burcun insanları bu ayrımı bile yapmak istemiyor. Dostluğu ve düşmanlığı asla belli olmayan o burcun insanları, çevreleri için zaman zaman gerçek tehlikeler arz edebiliyor. Öte yandan Zodyak kuşağının o burçlarını görenler şaşkınlığını asla gizleyemiyor! Peki, hangi burç acem kılıcı gibi iki tarafı da keser? İşte dostluğu ve düşmanlığı belli olmayan o burçlar...


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17 Ara 2021 - 14:19 - Burç Haberleri

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