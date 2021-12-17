Hangi Burç İnsanı Hep Can Evinde Vurur? İşte Hep Kötülük Düşünen O Burçlar...
Her burcun insanı aynı samimiyet ve iyi niyet ile çevresindeki insanlara yaklaşmıyor. Bile isteğe olmasa da yönetildikleri gezegenlerin etkisi altında içlerinde hep kötü bir yan bulunduran o burcun insanları, istese de istemese de hep bir art niyet taşıyor. Sizde insanı can evinden vuran burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanı aynı samimiyet ve iyi niyet ile çevresindeki insanlara yaklaşmıyor. Bile isteğe olmasa da yönetildikleri gezegenlerin etkisi altında içlerinde hep kötü bir yan bulunduran o burcun insanları, istese de istemese de hep bir art niyet taşıyor. Çevresindeki insanlara bu nedenle önyargılı olarak yaklaşan ve her zaman bir intikam yemini etmiş gibi ortalarda doluşan o burçları görenler ise, hayrete düşmeden edemiyor! Peki, hangi burç insanı hep can evinde vurur? İşte hep kötülük düşünen o burçlar...
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17 Ara 2021 - 14:29 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.