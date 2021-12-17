- 17 Ara 2021 - 14:57 G: 17 Ara 2021 - 15:06

Survivor All Star’a Bomba Bir İsim Daha Katıldı! Ne Batuhan, Ne Sercan; Hepsini Ezip Geçecek! Acun Ilıcalı En Sona Sakladı, Bombayı Patlattı! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star yakın zamanda başlayacak. Birbirinden farklı isimlerin bulunduğunu geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı açıklamıştı. Şimdi ise öyle bir isim gündeme düştü. Survivor denilince akıllara gelen bir ismin Acun Ilıcalı tarafından ekranlara geleceği resmen açıklandı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dikkatleri üzerine çeken Survivor All Star’a bomba gibi bir ismin katılacağı açıklandı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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17 Ara 2021 - 14:57 Ankara- Yaşam

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