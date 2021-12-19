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19 Ara 2021 - 14:03

Survivor All Star'la İlgili Flaş İfşa! Öyle Bir İsim Ortaya Çıktı ki; Bomba... Ne Batuhan, Ne Sercan; Hepsini Ezip Geçecek! Acun Ilıcalı En Sona Sakladı, Bombanın Pimini Çekti!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star yakın zamanda başlayacak. Birbirinden farklı isimlerin bulunduğunu geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı açıklamıştı. Şimdi ise öyle bir isim gündeme düştü. Survivor denilince akıllara gelen bir ismin Acun Ilıcalı tarafından ekranlara geleceği resmen açıklandı. İşte merak edilen tüm detaylar…