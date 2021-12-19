Survivor All Star'la İlgili Flaş İfşa! Öyle Bir İsim Ortaya Çıktı ki; Bomba... Ne Batuhan, Ne Sercan; Hepsini Ezip Geçecek! Acun Ilıcalı En Sona Sakladı, Bombanın Pimini Çekti!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star yakın zamanda başlayacak. Birbirinden farklı isimlerin bulunduğunu geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı açıklamıştı. Şimdi ise öyle bir isim gündeme düştü. Survivor denilince akıllara gelen bir ismin Acun Ilıcalı tarafından ekranlara geleceği resmen açıklandı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dikkatleri üzerine çeken Survivor All Star’a bomba gibi bir ismin katılacağı açıklandı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.