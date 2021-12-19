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19 Ara 2021 - 13:47

O Ses Türkiye'de Çok Büyük Bomba! Hadise Şoku Herkesi Şaşkına Çevirdi... Acun Ilıcalı Ne Yapıyor? Tekrar mı Olacak? Milyonlar Bunu Konuşuyor...

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan O Ses Türkiye’nin Yılbaşı için çekimleri yavaş yavaş başlayacak! İddialara göre ise bu sezon jüri koltuğunda olmayan Hadise, Yılbaşı için yeniden yarışmaya katılacak. Bunun yanında geçtiğimiz sezona damgasını vuran Hande Erçel ve Kerem Bürsin’inde yarışmada olacağı iddia edildi! Peki, neler oluyor?