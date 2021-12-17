- 17 Ara 2021 - 16:05 G: 17 Ara 2021 - 16:06

Masterchef Mehmet Şef Emekli Oluyor! Yarışmadan Ayrıldığı Açıklandı, Yerine Bomba Transfer Gerçekleşti! “Güle Güle Mehmet Şef”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten Mehmet Şef iddialara göre ayrılıyor. Emekli kararını alan Mehmet Şef’in yerine ise öyle bir isimle anlaşıldı ki, ortalık karışacak! Birçok kişi iddiaların ardından; “Güle güle Mehmet Şef” yorumlarını yaptılar. Peki, Masterchef yarışmasında neler oluyor? İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışma Masterchef, “Dünyanın en zor yemek yarışması” olarak biliniyor. Dünya çapında izlenen Masterchef yarışmasının ilk sezonun ilk bölümünden beri yer alan Mehmet Şefin vedası ise Twitter ve Instagram gibi sosyal medya mecralarını salladı! Peki, Mehmet Şef yarışmadan gerçekten ayrılıyor mu?

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17 Ara 2021 - 16:05 Ankara- Yaşam

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