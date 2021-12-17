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17 Ara 2021 - 16:21

Hande Erçel Piyasadan Silindi! Fahriye Evcen Affetmedi, Kanına Kadar Emdi! Kraliçenin Kim Olduğunu Gösterdi, Brlatiyle Alev Alev Yaktı…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel ve Fahriye Evcen hayranları birbirine girdi! Sosyal medya kullanıcıları ise “Hande Erçel piyasadan silindi” yorumunda bulundu. Fahriye Evcen, affetmedi adeta kanını emdi ve kraliçenin bir kez daha kim olduğunu gösterdi. Sütyenin bir çeşidi olan braltiyle nefesleri kesen Fahriye Evcen, Hande Erçel hayranlarına tokat gibi çarptı! İşte merak edilen tüm detaylar…