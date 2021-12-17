Hande Erçel Piyasadan Silindi! Fahriye Evcen Affetmedi, Kanına Kadar Emdi! Kraliçenin Kim Olduğunu Gösterdi, Brlatiyle Alev Alev Yaktı…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel ve Fahriye Evcen hayranları birbirine girdi! Sosyal medya kullanıcıları ise “Hande Erçel piyasadan silindi” yorumunda bulundu. Fahriye Evcen, affetmedi adeta kanını emdi ve kraliçenin bir kez daha kim olduğunu gösterdi. Sütyenin bir çeşidi olan braltiyle nefesleri kesen Fahriye Evcen, Hande Erçel hayranlarına tokat gibi çarptı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Uzun bir süredir setlerden ve ekranlardan uzak olan Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit’le gibi bir tarih dizisiyle anlaşma yaparak; ekranlara dönmüştü. TRT1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde hem Maria, hem de Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen, sosyal medya hesabını da aktif bir şekilde kullanıyor. Son paylaşımıyla Hande Erçel hayranlarını sinirlendiren Fahriye Evcen, resmen Hande Erçel’i piyasadan silip attı! Peki, neler oluyor?
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17 Ara 2021 - 16:21 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.