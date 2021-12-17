Hangi Burç Karşındakini Can Kulağıyla Dinler? İşte Karşısındakine Çok Değer Veren Burç...
Her burcun insanı karşısındaki kişiyi dinlerken aynı özeni göstermiyor. Kendilerini etkileyen gezegenlerin vermiş olduğu enerji ile karşısındakini dinlerken sıkılan ya da yorulan insanlar, muhabbetin belli bir kısmından sonrasını dikkate bile almıyor. Bu sebeple sizde can kulağı ile dinleyen burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanı karşısındaki kişiyi dinlerken aynı özeni göstermiyor. Kendilerini etkileyen gezegenlerin vermiş olduğu enerji ile karşısındakini dinlerken sıkılan ya da yorulan insanlar, muhabbetin belli bir kısmından sonrasını dikkate bile almıyor. Ancak bazı burcun insanları da dostluklarına inanılmaz derecede kıymet veriyor ve karşısındakileri adeta can kulağı ile dinliyor. Zodyak kuşağının en çok değer veren burçlarını görenler ise, şaşkınlığını asla gizleyemiyor! Peki, hangi burç karşındakini can kulağıyla dinler? İşte karşısındakine çok değer veren burç...
17 Ara 2021 - 14:44 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.