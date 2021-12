Her burcun insanı karşısındaki kişiyi dinlerken aynı özeni göstermiyor. Kendilerini etkileyen gezegenlerin vermiş olduğu enerji ile karşısındakini dinlerken sıkılan ya da yorulan insanlar, muhabbetin belli bir kısmından sonrasını dikkate bile almıyor. Ancak bazı burcun insanları da dostluklarına inanılmaz derecede kıymet veriyor ve karşısındakileri adeta can kulağı ile dinliyor. Zodyak kuşağının en çok değer veren burçlarını görenler ise, şaşkınlığını asla gizleyemiyor! Peki, hangi burç karşındakini can kulağıyla dinler? İşte karşısındakine çok değer veren burç...