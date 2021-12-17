Survivor All Star 2022 Yarışmacısı Nisa Bölükbaşı Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Evrim Keklik İle Yaşları Dikkat Çekti
Survivor All Star 2022 yarışı, şimdiden nefesleri tutturmayı başarırken; efsane kadrosu ile de dudakları uçuklattı. O kadroda yer alan Nisa Bölükbaşı’nın yaşı ise, herkesi hayrete düşürdü! İşte Nisa Bölükbaşı ile ilgili merak edilen detaylar...
TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı olan Survivor Türkiye, bu sene All Star yarışması ile seyircisinin karşısına çıkmak için hazırlıklarına başladı. Acun Ilıcalı tarafından Survivor tutkunlarına müjdelenen Survivor All Star 2022 yarışı, şimdiden nefesleri tutturmayı başarırken; efsane kadrosu ile de dudakları uçuklattı. O kadroda yer alan Nisa Bölükbaşı’nın yaşı ise, herkesi hayrete düşürdü! Peki, Survivor All Star 2022 Yyrışmacısı Nisa Bölükbaşı kimdir? Survivor All Star 2022 yarışmacısı Nisa Bölükbaşı kaç yaşında, aslen nereli? İşte, detaylar…
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17 Ara 2021 - 16:25 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.