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17 Ara 2021 - 16:29

Survivor Birsen Bekgöz Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Gökhan Keser İle Yaşları Dikkat Çekti

Ekranların fenomen yarışmalarından biri olan Survivor, bu sene All Star formatı ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Efsane bir kadro ile TV8 ekranlarına gelmeye hazırlanan Survivor All Star 2022 yarışmasında en çok dikkat çeken isimlerden biri de Birsen Bekgöz. İşte Bekgöz ile ilgili merak edilen detaylar...