Survivor Birsen Bekgöz Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Gökhan Keser İle Yaşları Dikkat Çekti
Ekranların fenomen yarışmalarından biri olan Survivor, bu sene All Star formatı ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Efsane bir kadro ile TV8 ekranlarına gelmeye hazırlanan Survivor All Star 2022 yarışmasında en çok dikkat çeken isimlerden biri de Birsen Bekgöz. İşte Bekgöz ile ilgili merak edilen detaylar...
Ekranların fenomen yarışmalarından biri olan Survivor, bu sene All Star formatı ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Efsane bir kadro ile TV8 ekranlarına gelmeye hazırlanan Survivor All Star 2022 yarışmasında en çok dikkat çeken isimlerden biri de Birsen Bekgöz oluyor! Peki, Survivor Birsen Bekgöz kaç yaşında? Survivor Birsen Bekgöz kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…
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17 Ara 2021 - 16:29 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.