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17 Ara 2021 - 16:38

Survivor Birsen Bekgöz Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Birsen Bekgöz’ın Memleketi…

Survivor Türkiye 2022 yarışmasının açıklanan yarışmacı kadrosunun hemen ardından Survivor tutkunları nefeslerini tuttu ve TV8 ekranlarına kilitlendi. Şubat ayına doğru Dominik Cumhuriyeti’nde yarışa başlaması beklenen Survivor All Star 2022 yarışması, Birsen Bekgöz ile ilgili bilinmeyen detaylar haberimizde...