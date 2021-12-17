Survivor Birsen Bekgöz Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Birsen Bekgöz’ın Memleketi…
Survivor Türkiye 2022 yarışmasının açıklanan yarışmacı kadrosunun hemen ardından Survivor tutkunları nefeslerini tuttu ve TV8 ekranlarına kilitlendi. Şubat ayına doğru Dominik Cumhuriyeti’nde yarışa başlaması beklenen Survivor All Star 2022 yarışması, Birsen Bekgöz ile ilgili bilinmeyen detaylar haberimizde...
Survivor Türkiye 2022 yarışmasının açıklanan yarışmacı kadrosunun hemen ardından Survivor tutkunları nefeslerini tuttu ve TV8 ekranlarına kilitlendi. Şubat ayına doğru Dominik Cumhuriyeti’nde yarışa başlaması beklenen Survivor All Star 2022 yarışması, Birsen Bekgöz’ü de kadrosuna aldığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından Survivor tutkunları Birsen Bekgöz’ü yakın markajına aldı. Peki, Survivor Birsen Bekgöz aslen nereli? Survivor Birsen Bekgöz kimdir, kaç yaşında? İşte, detaylar…
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17 Ara 2021 - 16:38 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.