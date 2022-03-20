Survivor Gökhan Keser'in Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış, Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Ogeday Girişken İle Yaşları Dikkat Çekti
Survivor All Star 2022 yarışına sayılı günler kala yarışmanın açıklanan kadrosu adeta herkesi çılgına döndürdü. Efsane isimler ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Survivor All Star 2022 yarışmasında Gökhan Keser’in de yer alacağı öğrenildi. İşte Gökhan Keser ile ilgili merak edilen detaylar...
Survivor All Star 2022 yarışına sayılı günler kala yarışmanın açıklanan kadrosu adeta herkesi çılgına döndürdü. Efsane isimler ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Survivor All Star 2022 yarışmasında Gökhan Keser’in de yer alacağı öğrenildi. Gökhan Keser’i bu olaylar üzerine yakın markajına alan Survivor tutkunları ise en çok ünlü ismin yaşına şaşırdı! Peki, Survivor Gökhan Keser kaç yaşında? Survivor Gökhan Keser kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…
20 Mar 2022 - 23:37 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.