Survivor Gökhan Keser'in Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış, Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Ogeday Girişken İle Yaşları Dikkat Çekti

Survivor All Star 2022 yarışına sayılı günler kala yarışmanın açıklanan kadrosu adeta herkesi çılgına döndürdü. Efsane isimler ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Survivor All Star 2022 yarışmasında Gökhan Keser’in de yer alacağı öğrenildi. Gökhan Keser’i bu olaylar üzerine yakın markajına alan Survivor tutkunları ise en çok ünlü ismin yaşına şaşırdı! Peki, Survivor Gökhan Keser kaç yaşında? Survivor Gökhan Keser kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…