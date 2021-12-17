Survivor Gökhan Keser Kimdir, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Survivor Gökhan Keser Mesleği Nedir, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı
Survivor tarihinin en güçlü isimlerinden biri olan Gökhan Keser, elde ettiği ikinciliğin ardından parkurlara yeniden dönmek için kolları sıvadı. Survivor All Star 2022 yarışması ile parkurlara geri dönmeye hazırlanan Gökhan Keser ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Survivor tarihinin en güçlü isimlerinden biri olan Gökhan Keser, elde ettiği ikinciliğin ardından parkurlara yeniden dönmek için kolları sıvadı. Survivor All Star 2022 yarışması ile parkurlara geri dönmeye hazırlanan Gökhan Keser, şimdiden Survivor tutkunlarını heyecanlandırmaya başladı! Peki, Survivor Gökhan Keser kimdir, bekar mı, sevgilisi var mı? Survivor Gökhan Keser mesleği nedir, boy kilosu kaç? İşte Gökhan Keser instagram hesabı…
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17 Ara 2021 - 16:42 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.