- 17 Ara 2021 - 16:48 G: 17 Ara 2021 - 16:57

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Evleniyor! Acun Ilıcalı’nın Sağ Koluyla Düğün Hazırlıkları Başladı! Eski Aşkı Batuhan Karacakaya Mosmor Oldu! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Survivor’dan 4. Olarak ayrılan Aleyna Kalaycıoğlu iddialara göre evleniyor! Acun Ilıcalı’nın sağ kolu olan Gökhan Özdemir’le adı aşk dedikodularına karışan Aleyna Kalaycıoğlu’nun düğün hazırlığı yaptığı gündeme bomba gibi düşerken; eski sevgilisi olduğu iddia edilen Batuhan Karacakaya için ise “Mosmor olursun böyle” yorumların yaptılar. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada adını duyuran Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor yarışmasında ise sık sık Batuhan Karacakaya ile bir araya gelmişti. İkilinin sevgili olması için Survivor yarışmasında “Aleyna, kahveyi Batuhan’a tuzlu yap” yorumunda bulunan Aleyna Çalışkan, geçtiğimiz günlerde Batuhan Karacakaya ile sarmaş dolaş gözükmüştü. Şimdi ise büyük iddia ortaya atıldı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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17 Ara 2021 - 16:48 Ankara- Yaşam

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