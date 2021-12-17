Anasayfa/

Foto Galeri/

17 Ara 2021 - 17:16

Esra Erol’a Rahmi Özkan Geliyor, Hülya Kuran Gidiyor! ATV Ekranlarında Büyük Skandal! Televizyon Dünyası İlk Kez Böyle Bir Şeye Şahit Olacak!

ATV Ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’a iddialara göre Rahmi Özkan geliyor, bununla birlikte Rahmi Özkan’da gidiyor! ATV kanalında büyük bir skandal yaşanırken; televizyon dünyasında da ilk kez böyle bir şey yaşanacağı göründü! Peki, ATV ekranlarının iki kraliçesi; Esra Erol ve Müge Anlı arasında neler oluyor?