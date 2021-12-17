Anasayfa/

Foto Galeri/

17 Ara 2021 - 19:37

Masterchef Tarihinin En Büyük İfşası Yayınlandı! Şampiyon Belli Oldu, Çekimler Tamamlandı! 2 Hafta İleriden Gidiliyordu, Sebep Ortaya Çıktı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te tarihin en büyük ifşası yayınlandı. Şampiyon resmen belli oldu, ortalık karıştı. Masterchef yarışmasının şampiyonu resmen açıklandı! 2 hafta önceden giden Masterchef yarışmasının neden ileride gittiğinin sebebi ortaya çıktı! İşte şampiyon olan o isim…