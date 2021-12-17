Masterchef Tarihinin En Büyük İfşası Yayınlandı! Şampiyon Belli Oldu, Çekimler Tamamlandı! 2 Hafta İleriden Gidiliyordu, Sebep Ortaya Çıktı!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te tarihin en büyük ifşası yayınlandı. Şampiyon resmen belli oldu, ortalık karıştı. Masterchef yarışmasının şampiyonu resmen açıklandı! 2 hafta önceden giden Masterchef yarışmasının neden ileride gittiğinin sebebi ortaya çıktı! İşte şampiyon olan o isim…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dikkatleri üzerine çeken Masterchef yarışmasında eleme adayları ise Mert, Eren ve Araz olmuştu. Bir ismin daha yarışmaya veda edeceği ortaya çıkarken ağızları açık bırakan bir detay ifşalandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.