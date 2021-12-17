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17 Ara 2021 - 19:38

“Masterchef Danilo ve Eski Eşi Barışıyor!” 'Yalan Hayat Sürüyor' Demişti, Dün Boşanmışlardı! Bu Olay Ortalığı Karıştırır!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te jüri üyesi olarak bulunan Danilo Şef ve Tuğçe Demirbilek’in barıştığı iddia edildi. Tuğçe Demirbilek Zanna, kısa bir süre önce Danilo Şeften “Yalan hayat sürüyor” diyerek dün boşanmıştı. Şimdi ise ikilinin barıştıkları gündeme gelince ortalık resmen karıştı. Birçok kişi ise “Sonunda be” yorumlarında bulundu.