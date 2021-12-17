17 Ara 2021 - 19:38
“Masterchef Danilo ve Eski Eşi Barışıyor!” 'Yalan Hayat Sürüyor' Demişti, Dün Boşanmışlardı! Bu Olay Ortalığı Karıştırır!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te jüri üyesi olarak bulunan Danilo Şef ve Tuğçe Demirbilek’in barıştığı iddia edildi. Tuğçe Demirbilek Zanna, kısa bir süre önce Danilo Şeften “Yalan hayat sürüyor” diyerek dün boşanmıştı. Şimdi ise ikilinin barıştıkları gündeme gelince ortalık resmen karıştı. Birçok kişi ise “Sonunda be” yorumlarında bulundu.
Kısa bir süre önce eşiyle sorunlar yaşadığı için boşanacağını duyuran Danilo Şef, dengeleri değiştirmişti. Şimdi ise ikilinin barışacakları gündeme bomba gibi düştü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.