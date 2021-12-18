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18 Ara 2021 - 12:36

Adem Kılıçcı Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Adem Kılıçcı ’ın Memleketi…

Survivor parkurlarının güçlü isimlerinden biri olan Adem Kılıççı, Survivor All Star 2022 yarışmasında yer alacağını duyurduğundan beri yarışmanın tutkunlarını heyecanlandırmayı başardı. Bir şampiyonluk bir de ikincilik yaşamış olan Adem Kılıççı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...