- 18 Ara 2021 - 12:36 G: 18 Ara 2021 - 12:42

Adem Kılıçcı Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Adem Kılıçcı ’ın Memleketi…

Survivor parkurlarının güçlü isimlerinden biri olan Adem Kılıççı, Survivor All Star 2022 yarışmasında yer alacağını duyurduğundan beri yarışmanın tutkunlarını heyecanlandırmayı başardı. Bir şampiyonluk bir de ikincilik yaşamış olan Adem Kılıççı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Survivor parkurlarının güçlü isimlerinden biri olan Adem Kılıççı, Survivor All Star 2022 yarışmasında yer alacağını duyurduğundan beri yarışmanın tutkunlarını heyecanlandırmayı başardı. Bir şampiyonluk bir de ikincilik yaşamış olan Adem Kılıççı, şimdi yeniden parkurların tozunu attırmak için hazırlıklara başladı. Bu gelişmelerin üzerine Adem Kılıççı’yı yakın markaja alan Survivor tutkunları ise, ünlü ismin memleketini görünce hayretler içerisinde kaldı! Peki, Adem Kılıçcı aslen nereli? Adem Kılıçcı kimdir, kaç yaşında? İşte, detaylar…

18 Ara 2021 - 12:36 - Magazin

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