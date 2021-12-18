Survivor Adem Kılıçcı Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Adem Kılıçcı ’ın Memleketi…
Survivor parkurlarının güçlü isimlerinden biri olan Adem Kılıççı, Survivor All Star 2022 yarışmasında yer alacağını duyurduğundan beri yarışmanın tutkunlarını heyecanlandırmayı başardı. Bir şampiyonluk bir de ikincilik yaşamış olan Adem Kılıççı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Survivor parkurlarının güçlü isimlerinden biri olan Adem Kılıççı, Survivor All Star 2022 yarışmasında yer alacağını duyurduğundan beri yarışmanın tutkunlarını heyecanlandırmayı başardı. Bir şampiyonluk bir de ikincilik yaşamış olan Adem Kılıççı, şimdi yeniden parkurların tozunu attırmak için hazırlıklara başladı. Bu gelişmelerin üzerine Adem Kılıççı’yı yakın markaja alan Survivor tutkunları ise, ünlü ismin memleketini görünce hayretler içerisinde kaldı! Peki, Adem Kılıçcı aslen nereli? Adem Kılıçcı kimdir, kaç yaşında? İşte, detaylar…
18 Ara 2021 - 21:45 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.