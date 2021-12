Survivor All Star 2022 Yarışmacısı Batuhan Karacakaya Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Aycan Yanaç İle Yaşları Dikkat Çekti

Survivor All Star 2022 yarışının heyecanlı bekleyişi sürerken, geçtiğimiz günlerde yarışmanın efsane olarak nitelendirilen kadrosu açıklandı. Acun Ilıcalı tarafından açıklanan kadronun ardından gözler, Survivor Türkiye 2021 yarışmasının iddialı isimlerinden biri olan Batuhan Karacakaya’ya çevrildi. Survivor All Star 2022 yarışında yer alacağını doğrulayan Batuhan Karacakaya, yaşı ile herkesi şaşırtmayı da başardı! Peki, Survivor All Star 2022 yarışmacısı Batuhan Karacakaya kaç yaşında? Survivor All Star 2022 yarışmacısı Batuhan Karacakaya kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…



Detaylar diğer sayfada!