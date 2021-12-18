Batuhan Karacakaya Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Batuhan Karacakaya ’ın Memleketi…
Survivor All Star 2022 yarışında yer alacağı kesinleşen Batuhan Karacakaya, şimdiden Survivor tutkunlarını harekete geçirdi. Son düzenlenen Survivor Türkiye 2021 yarışı ile adını duyuran ve parkurda vermiş olduğu mücadele ile hafızalara kazınan Batuhan Karacakaya ile ilgili bilinmeyen detaylar haberimizde...
Survivor All Star 2022 yarışında yer alacağı kesinleşen Batuhan Karacakaya, şimdiden Survivor tutkunlarını harekete geçirdi. Son düzenlenen Survivor Türkiye 2021 yarışı ile adını duyuran ve parkurda vermiş olduğu mücadele ile hafızalara kazınan Batuhan Karacakaya, şimdilerde Survivor tutkunlarının sıkı markajına girdi. Memleketi ile herkesi şaşırtan ünlü oyuncu Batuhan Karacakaya, bakın aslen nereli çıktı! Peki, Batuhan Karacakaya aslen nereli? Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında? İşte, detaylar…
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18 Ara 2021 - 13:10 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.