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18 Ara 2021 - 13:10

Batuhan Karacakaya Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Batuhan Karacakaya ’ın Memleketi…

Survivor All Star 2022 yarışında yer alacağı kesinleşen Batuhan Karacakaya, şimdiden Survivor tutkunlarını harekete geçirdi. Son düzenlenen Survivor Türkiye 2021 yarışı ile adını duyuran ve parkurda vermiş olduğu mücadele ile hafızalara kazınan Batuhan Karacakaya ile ilgili bilinmeyen detaylar haberimizde...