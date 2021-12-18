18 Ara 2021 - 13:14 Güncelleme: 18 Ara 2021 - 13:19
Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı Yeniden Mi Barışıyor? Instagram Ayağa Kalktı, Twitter Karıştı! Velayet Davası Açılmıştı, Sonuç Belli Oldu! Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, barışma kararı mı aldı? Gündeme bomba gibi düşen bu iddia; ağızların açık kalmasına neden oldu. Instagram’ı ayağa kaldıran bu durum; Twitter’ı da karıştırdı. Velayet davası açan Şeyma Subaşı’ndan son karar iddialara göre çıktı.
2018 yılında ikilinin çocukları olan Melisa, babasının yanında kalmaya karar vermişti. Şeyma Subaşı ise bu durumu saygıyla karşılamıştı. Şimdi ise ikilinin hem barıştığı hem de velayete son noktayı koydukları iddia edildi. İşte merak edilen tüm detaylar..
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.