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18 Ara 2021 - 13:14

Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı Yeniden Mi Barışıyor? Instagram Ayağa Kalktı, Twitter Karıştı! Velayet Davası Açılmıştı, Sonuç Belli Oldu! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, barışma kararı mı aldı? Gündeme bomba gibi düşen bu iddia; ağızların açık kalmasına neden oldu. Instagram’ı ayağa kaldıran bu durum; Twitter’ı da karıştırdı. Velayet davası açan Şeyma Subaşı’ndan son karar iddialara göre çıktı.