Masterchef Elenen İsim İfşalandı! Davullar Zurnalar Tutuldu! Somer Şef Bile “Kurtulduk” Diyordur! Bayram Havası Esiyor, Artık Yok…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te elenen isim belli oldu! İfşalanan Masterchef yarışması dengeleri değiştirirken; birçok kişi ise “Davullar zurnalar tutacağım! Somer Şef bile “Kurtulduk” demiyorsa ben bir şey bilmiyorum” yorumunda bulundular ve çok sevindiklerini dile getirdiler. Artık olmayacağı ortaya çıkan Masterchef yarışmacısının elenmesi ise bayram havası isterdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın son ölümü ise Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Kırmızı takımın mağlup olması ise takım kaptanının potaya gitmesine neden olmuştu. Masterchef’te eleme adayları ise Eren, Araz ve Mert olmuştu. Üç ismin Pazar akşamı büyükj bir mücadele vereceği ve yarışmadan ise bir ismin ayrılacağı biliniyordu. Peki; Mert, Eren ve Araz arasından kim elendi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.