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18 Ara 2021 - 13:35

Masterchef Elenen İsim İfşalandı! Davullar Zurnalar Tutuldu! Somer Şef Bile “Kurtulduk” Diyordur! Bayram Havası Esiyor, Artık Yok…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te elenen isim belli oldu! İfşalanan Masterchef yarışması dengeleri değiştirirken; birçok kişi ise “Davullar zurnalar tutacağım! Somer Şef bile “Kurtulduk” demiyorsa ben bir şey bilmiyorum” yorumunda bulundular ve çok sevindiklerini dile getirdiler. Artık olmayacağı ortaya çıkan Masterchef yarışmacısının elenmesi ise bayram havası isterdi. İşte merak edilen tüm detaylar…