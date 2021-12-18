- 18 Ara 2021 - 14:07 G: 18 Ara 2021 - 14:12

Süt Fiyatları 2021 Migros Ne Kadar Oldu? Şok, Bim, A101 Süt Ne Kadar? Süt Fiyatları Zam Geldi Mi?

Artan dolar kurunun ardından zamlar beklenildiği üzere her alana yavaş yavaş yansımaya başladı. Özellikle süt üreticilerinin isyanı ile başlayan süt krizinin zamlar ile son bulup bulmayacağı ise vatandaşlar tarafından büyük bir merak ile beklenilmeye başlandı. Sizde zincir marketlerde var olan süt fiyatlarını merak ediyorsanız işte size detaylar...

Artan dolar kurunun ardından zamlar beklenildiği üzere her alana yavaş yavaş yansımaya başladı. Özellikle süt üreticilerinin isyanı ile başlayan süt krizinin zamlar ile son bulup bulmayacağı ise vatandaşlar tarafından büyük bir merak ile beklenilmeye başlandı. Öte yandan zincir marketlerinin süt fiyatlarında yaşanan artış da vatandaşın dikkatinden kaçmadı. Peki, süt fiyatları 2021 Migros ne kadar oldu? Şok, Bim, A101 süt ne kadar? Süt fiyatları zam geldi mi? İşte, detaylar…


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18 Ara 2021 - 14:07 - Ekonomi

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