Süt Fiyatları 2021 Migros Ne Kadar Oldu? Şok, Bim, A101 Süt Ne Kadar? Süt Fiyatları Zam Geldi Mi?
Artan dolar kurunun ardından zamlar beklenildiği üzere her alana yavaş yavaş yansımaya başladı. Özellikle süt üreticilerinin isyanı ile başlayan süt krizinin zamlar ile son bulup bulmayacağı ise vatandaşlar tarafından büyük bir merak ile beklenilmeye başlandı. Sizde zincir marketlerde var olan süt fiyatlarını merak ediyorsanız işte size detaylar...
Artan dolar kurunun ardından zamlar beklenildiği üzere her alana yavaş yavaş yansımaya başladı. Özellikle süt üreticilerinin isyanı ile başlayan süt krizinin zamlar ile son bulup bulmayacağı ise vatandaşlar tarafından büyük bir merak ile beklenilmeye başlandı. Öte yandan zincir marketlerinin süt fiyatlarında yaşanan artış da vatandaşın dikkatinden kaçmadı. Peki, süt fiyatları 2021 Migros ne kadar oldu? Şok, Bim, A101 süt ne kadar? Süt fiyatları zam geldi mi? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
18 Ara 2021 - 14:07 - Ekonomi
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.