Artan dolar kurunun ardından zamlar beklenildiği üzere her alana yavaş yavaş yansımaya başladı. Özellikle süt üreticilerinin isyanı ile başlayan süt krizinin zamlar ile son bulup bulmayacağı ise vatandaşlar tarafından büyük bir merak ile beklenilmeye başlandı. Öte yandan zincir marketlerinin süt fiyatlarında yaşanan artış da vatandaşın dikkatinden kaçmadı. Peki, süt fiyatları 2021 Migros ne kadar oldu? Şok, Bim, A101 süt ne kadar? Süt fiyatları zam geldi mi? İşte, detaylar…



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