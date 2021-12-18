Toz Şeker Fiyatları 2021 Migros Ne Kadar Oldu? Şok, Bim, A101, Carrefoursa Toz Şeker Ne Kadar? Toz Şeker Fiyatlarına Zam Geldi Mi?
Dolar kurunun hızlı yükselişine karşın üreticinin girdi maliyetleri de hızla artmaya başladı. Yeni yıla sayılı günler kala zam haberi ile karşılaşan vatandaş ne yapacağını bilemezken, şeker fiyatlarına da zamların yansıyıp yansımayacağını merak etmeye başladı. Sizde Toz Şeker fiyatlarını market market merak ediyorsanız işte size detaylar...
Dolar kurunun hızlı yükselişine karşın üreticinin girdi maliyetleri de hızla artmaya başladı. Yeni yıla sayılı günler kala zam haberi ile karşılaşan vatandaş ne yapacağını bilemezken, şeker fiyatlarına da zamların yansıyıp yansımayacağını merak etmeye başladı. Özellikle zincir marketlerden alışveriş yapan vatandaşlar ise, şeker fiyatlarının son halini araştırmaya başladı. Peki, toz şeker fiyatları 2021 Migros ne kadar oldu? Şok, Bim, A101, Carrefoursa toz şeker ne kadar? Toz şeker fiyatlarına zam geldi mi? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
18 Ara 2021 - 14:41 - Ekonomi
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.