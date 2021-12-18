Dolar kurunun hızlı yükselişine karşın üreticinin girdi maliyetleri de hızla artmaya başladı. Yeni yıla sayılı günler kala zam haberi ile karşılaşan vatandaş ne yapacağını bilemezken, şeker fiyatlarına da zamların yansıyıp yansımayacağını merak etmeye başladı. Özellikle zincir marketlerden alışveriş yapan vatandaşlar ise, şeker fiyatlarının son halini araştırmaya başladı. Peki, toz şeker fiyatları 2021 Migros ne kadar oldu? Şok, Bim, A101, Carrefoursa toz şeker ne kadar? Toz şeker fiyatlarına zam geldi mi? İşte, detaylar…



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