Ayçiçek Yağı Fiyatları 2021 Migros Ne Kadar Oldu? Şok, Bim, A101, Carrefoursa Ayçiçek Yağı Ne Kadar? Ayçiçek Yağı Fiyatlarına Zam Geldi Mi?
Bir süredir akaryakıta gelen ardı arkası kesilmeyen zamlar, market raflarına da yansımaya başladı. Özellikle ayçiçek yağında durdurulamayan zamlanma vatandaşın belini büker hale geldi. Sizde Ayçiçek yağı fiyatlarını merak ediyorsanız işte size market market fiyatlar...
Bir süredir akaryakıta gelen ardı arkası kesilmeyen zamlar, market raflarına da yansımaya başladı. Özellikle ayçiçek yağında durdurulamayan zamlanma vatandaşın belini büker hale geldi. Sürekli artan maliyetlere karşı fiyat etiketlerini gün aşırı değiştirmeye başlayan zincir marketler ise, güncel ayçiçek yağı fiyatlarını geçtiğimiz günlerde belirledi. Peki, ayçiçek yağı fiyatları 2021 Migros ne kadar oldu? Şok, Bim, A101, Carrefoursa Ayçiçek yağı ne kadar? Ayçiçek yağı fiyatlarına zam geldi mi? İşte, detaylar…
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18 Ara 2021 - 14:45 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.