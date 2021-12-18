Bir süredir akaryakıta gelen ardı arkası kesilmeyen zamlar, market raflarına da yansımaya başladı. Özellikle ayçiçek yağında durdurulamayan zamlanma vatandaşın belini büker hale geldi. Sürekli artan maliyetlere karşı fiyat etiketlerini gün aşırı değiştirmeye başlayan zincir marketler ise, güncel ayçiçek yağı fiyatlarını geçtiğimiz günlerde belirledi. Peki, ayçiçek yağı fiyatları 2021 Migros ne kadar oldu? Şok, Bim, A101, Carrefoursa Ayçiçek yağı ne kadar? Ayçiçek yağı fiyatlarına zam geldi mi? İşte, detaylar…



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