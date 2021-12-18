- 18 Ara 2021 - 14:45 G: 18 Ara 2021 - 14:49

Ayçiçek Yağı Fiyatları 2021 Migros Ne Kadar Oldu? Şok, Bim, A101, Carrefoursa Ayçiçek Yağı Ne Kadar? Ayçiçek Yağı Fiyatlarına Zam Geldi Mi?

Bir süredir akaryakıta gelen ardı arkası kesilmeyen zamlar, market raflarına da yansımaya başladı. Özellikle ayçiçek yağında durdurulamayan zamlanma vatandaşın belini büker hale geldi. Sizde Ayçiçek yağı fiyatlarını merak ediyorsanız işte size market market fiyatlar...

Bir süredir akaryakıta gelen ardı arkası kesilmeyen zamlar, market raflarına da yansımaya başladı. Özellikle ayçiçek yağında durdurulamayan zamlanma vatandaşın belini büker hale geldi. Sürekli artan maliyetlere karşı fiyat etiketlerini gün aşırı değiştirmeye başlayan zincir marketler ise, güncel ayçiçek yağı fiyatlarını geçtiğimiz günlerde belirledi. Peki, ayçiçek yağı fiyatları 2021 Migros ne kadar oldu? Şok, Bim, A101, Carrefoursa Ayçiçek yağı ne kadar? Ayçiçek yağı fiyatlarına zam geldi mi? İşte, detaylar…


Detaylar diğer sayfada!

18 Ara 2021 - 14:45 - Ekonomi

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Toz Şeker Fiyatları 2021 Migros Ne Kadar Oldu? Şok, Bim, A101, Carrefoursa Toz Şeker Ne Kadar? Toz Şeker Fiyatlarına Zam Geldi Mi? mask
Toz Şeker Fiyatları 2021 Migros Ne Kadar Oldu? Şok, Bim, A101, Carrefoursa Toz Şeker Ne Kadar? Toz Şeker Fiyatlarına Zam Geldi Mi?
Süt Fiyatları 2021 Migros Ne Kadar Oldu? Şok, Bim, A101 Süt Ne Kadar? Süt Fiyatları Zam Geldi Mi? mask
Süt Fiyatları 2021 Migros Ne Kadar Oldu? Şok, Bim, A101 Süt Ne Kadar? Süt Fiyatları Zam Geldi Mi?
Hangi Burç Aç Gözlüdür, Asla Doymaz? İşte Abur Cubur Yiyeceklere Düşkün O Burçlar... mask
Hangi Burç Aç Gözlüdür, Asla Doymaz? İşte Abur Cubur Yiyeceklere Düşkün O Burçlar...
Hangi Burcun Sohbetine Doyum Olmaz? İşte Karşısındakine Çok Değer Veren Burç... mask
Hangi Burcun Sohbetine Doyum Olmaz? İşte Karşısındakine Çok Değer Veren Burç...
Hangi Burç İki Yüzlüdür? İşte Dostluğu Ve Düşmanlığı Belli Olmayan O Burçlar... mask
Hangi Burç İki Yüzlüdür? İşte Dostluğu Ve Düşmanlığı Belli Olmayan O Burçlar...
Hangi Burç Sevdiğini Can Evinde Vurur? İşte İçi Kötülük Dolu O Burçlar... mask
Hangi Burç Sevdiğini Can Evinde Vurur? İşte İçi Kötülük Dolu O Burçlar...
O Ses Türkiye 2022 Yılbaşı Özel'de sahne alacak ünlüler Kimdir! O İsimleri Görünce Şok Olacaksınız... mask
O Ses Türkiye 2022 Yılbaşı Özel'de sahne alacak ünlüler Kimdir! O İsimleri Görünce Şok Olacaksınız...
İşsizlik Maaşı Ne Kadar Oldu 2022? En Düşük İşsizlik Maaşı Ne Kadar? mask
İşsizlik Maaşı Ne Kadar Oldu 2022? En Düşük İşsizlik Maaşı Ne Kadar?
Hangi Burca Elini Verirsen Parmağını Eksik Alırsın? İşte Emanet Aldığı Eşyayı Geri Vermeyen O Burç... mask
Hangi Burca Elini Verirsen Parmağını Eksik Alırsın? İşte Emanet Aldığı Eşyayı Geri Vermeyen O Burç...
Hangi Burcu Cehenneme Atsalar Odun Yaş Diye Bağırır? İşte Densiz Ve Her Şeye İtiraz Eden O Burç... mask
Hangi Burcu Cehenneme Atsalar Odun Yaş Diye Bağırır? İşte Densiz Ve Her Şeye İtiraz Eden O Burç...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ayçiçek Yağı Fiyatları 2021 Migros Ne Kadar Oldu? Şok, Bim, A101, Carrefoursa Ayçiçek Yağı Ne Kadar? Ayçiçek Yağı Fiyatlarına Zam Geldi Mi? mask
Ayçiçek Yağı Fiyatları 2021 Migros Ne Kadar Oldu? Şok, Bim, A101, Carrefoursa Ayçiçek Yağı Ne Kadar? Ayçiçek Yağı Fiyatlarına Zam Geldi Mi?
Toz Şeker Fiyatları 2021 Migros Ne Kadar Oldu? Şok, Bim, A101, Carrefoursa Toz Şeker Ne Kadar? Toz Şeker Fiyatlarına Zam Geldi Mi? mask
Toz Şeker Fiyatları 2021 Migros Ne Kadar Oldu? Şok, Bim, A101, Carrefoursa Toz Şeker Ne Kadar? Toz Şeker Fiyatlarına Zam Geldi Mi?
Masumlar Apartmanı Dizisinde Skandal Ayrılık! Gülben ve Esat Arasındaki Her Şey Bitti, Boşanma Kararları Alındı! Hüngür Hüngür Ağlatacak… mask
Masumlar Apartmanı Dizisinde Skandal Ayrılık! Gülben ve Esat Arasındaki Her Şey Bitti, Boşanma Kararları Alındı! Hüngür Hüngür Ağlatacak…
Süt Fiyatları 2021 Migros Ne Kadar Oldu? Şok, Bim, A101 Süt Ne Kadar? Süt Fiyatları Zam Geldi Mi? mask
Süt Fiyatları 2021 Migros Ne Kadar Oldu? Şok, Bim, A101 Süt Ne Kadar? Süt Fiyatları Zam Geldi Mi?
Masterchef’te Kim Elendi? 19 Aralık 2021 Masterchef Kim Gitti? Kritik Gecede Şok Eleme, Kimse Beklemiyordu! mask
Masterchef’te Kim Elendi? 19 Aralık 2021 Masterchef Kim Gitti? Kritik Gecede Şok Eleme, Kimse Beklemiyordu!
2022 Survivor All Star Ne Zaman Başlayacak, Yayın Tarihi Belli Oldu Mu? Fragman Yayınlandı Mı, Yarışmacılar Kimler? mask
2022 Survivor All Star Ne Zaman Başlayacak, Yayın Tarihi Belli Oldu Mu? Fragman Yayınlandı Mı, Yarışmacılar Kimler?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status