Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil’den Yatak Pozu! Bacaklarını Sergiledi, Nefesleri Kesti! Üzerine Yapışan Kıyafetiyle… “Alev Alev!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den yatak pozu geldi. Bacaklarıyla nefesleri kesen ve üzerine yapışan kıyafetiyle fiziğini kanıtlayan başarılı isime “Alev alev” yorumları ise arka arkaya geldi.
Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Canan karakteriyle çok beğenilen Yasmin Erbil, akılları başlardan alacak bir paylaşımda bulunarak; hayranlarını alev alev yaktı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Yasmin Erbil’in bacaklarının ve fiziğinin güzelliği ise gündeme bomba gibi düştü. İşte Yasmin Erbil’den gelen o paylaşım…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.