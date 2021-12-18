Anasayfa/

Foto Galeri/

18 Ara 2021 - 14:52

Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil’den Yatak Pozu! Bacaklarını Sergiledi, Nefesleri Kesti! Üzerine Yapışan Kıyafetiyle… “Alev Alev!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den yatak pozu geldi. Bacaklarıyla nefesleri kesen ve üzerine yapışan kıyafetiyle fiziğini kanıtlayan başarılı isime “Alev alev” yorumları ise arka arkaya geldi.