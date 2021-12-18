- 18 Ara 2021 - 14:52 G: 18 Ara 2021 - 14:59

Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil’den Yatak Pozu! Bacaklarını Sergiledi, Nefesleri Kesti! Üzerine Yapışan Kıyafetiyle… “Alev Alev!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den yatak pozu geldi. Bacaklarıyla nefesleri kesen ve üzerine yapışan kıyafetiyle fiziğini kanıtlayan başarılı isime “Alev alev” yorumları ise arka arkaya geldi.

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Canan karakteriyle çok beğenilen Yasmin Erbil, akılları başlardan alacak bir paylaşımda bulunarak; hayranlarını alev alev yaktı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Yasmin Erbil’in bacaklarının ve fiziğinin güzelliği ise gündeme bomba gibi düştü. İşte Yasmin Erbil’den gelen o paylaşım…

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18 Ara 2021 - 14:52 Ankara- Yaşam

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