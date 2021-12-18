Survivor Ogeday Girişken Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Anıl Berk Baki İle Yaşları Dikkat Çekti
Survivor Türkiye yarışmasının tarihine kazınmış olan isimlerden biri olan Ogeday Girişken, Survivor All Star 2022 yarışında da yer alacağını duyurdu. Şimdiden destekçilerini harekete geçiren Survivor All Star 2022 yarışmacısı Ogeday Girişken ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...
Survivor Türkiye yarışmasının tarihine kazınmış olan isimlerden biri olan Ogeday Girişken, Survivor All Star 2022 yarışında da yer alacağını duyurdu. Şimdiden destekçilerini harekete geçiren Survivor All Star 2022 yarışmacısı Ogeday Girişken, yarışmanın tutkunları tarafından çoktan yakın markaja alındı. Bu markajda ise, en çok dikkat çeken şey, Ogeday Girişken’in yaşı oldu! Peki, Survivor Ogeday Girişken kaç yaşında? Survivor Ogeday Girişken kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…
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18 Ara 2021 - 15:03 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.