Survivor Ogeday Girişken Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Anıl Berk Baki İle Yaşları Dikkat Çekti

Survivor Türkiye yarışmasının tarihine kazınmış olan isimlerden biri olan Ogeday Girişken, Survivor All Star 2022 yarışında da yer alacağını duyurdu. Şimdiden destekçilerini harekete geçiren Survivor All Star 2022 yarışmacısı Ogeday Girişken, yarışmanın tutkunları tarafından çoktan yakın markaja alındı. Bu markajda ise, en çok dikkat çeken şey, Ogeday Girişken’in yaşı oldu! Peki, Survivor Ogeday Girişken kaç yaşında? Survivor Ogeday Girişken kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…



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