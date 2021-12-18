Gelinim Mutfakta Yarışmasında Büyük Kriz! Hadise Deniyordu Ama Öyle Bir İsim Geldi Ki, Kıyamet Kopacak! Kanal D Ekranlarında 8,9 Şiddetinde Deprem!
Kanal D ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Gelinim Mutfakta yarışmasında büyük kriz patlak verdi! Hadise’nin geleceği konuşulurken; öyle bir isim geldi ki, kıyametin kopacağı resmen belli oldu. Kanal D ekranlarında 8,9 şiddetinde depreme neden olacak isim; Gelinim Mutfakta yarışmasında bir ilke imzasını atacak! İşte merak edilen tüm detaylar…
Fatih Ürek’in sunumuyla yıllar önce ekranlardaki macerasına başlayan Gelinim Mutfakta yarışmasını daha sonra Onur Büyüktopçu gibi eğlenceli bir isim sunmaya başlamıştı. Onur Büyüktopçu’nun ardından ise “Sabahların Sultanı” olarak bilinen Seda Sayan sunmaya başlamıştı. Daha sonra ise düşen reytinglerden dolayı Seda Sayan’ın programdan ayrılacağı iddia edilmişti. Seda Sayan’ın kavgalı olduğu isim Demet Akalın o dönem programın başına geçirilmişti. Demet Akalın’dan sonra tüm ezber bozulmuştu. Peki, neler oluyor?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.