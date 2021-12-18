Gelinim Mutfakta Yarışmasında Büyük Kriz! Hadise Deniyordu Ama Öyle Bir İsim Geldi Ki, Kıyamet Kopacak! Kanal D Ekranlarında 8,9 Şiddetinde Deprem!

Fatih Ürek’in sunumuyla yıllar önce ekranlardaki macerasına başlayan Gelinim Mutfakta yarışmasını daha sonra Onur Büyüktopçu gibi eğlenceli bir isim sunmaya başlamıştı. Onur Büyüktopçu’nun ardından ise “Sabahların Sultanı” olarak bilinen Seda Sayan sunmaya başlamıştı. Daha sonra ise düşen reytinglerden dolayı Seda Sayan’ın programdan ayrılacağı iddia edilmişti. Seda Sayan’ın kavgalı olduğu isim Demet Akalın o dönem programın başına geçirilmişti. Demet Akalın’dan sonra tüm ezber bozulmuştu. Peki, neler oluyor?

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