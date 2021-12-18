18 Ara 2021 - 15:46 Güncelleme: 18 Ara 2021 - 15:51
Arka Sokalar Dizisinden Rıza Baba Ayrılıyor! Yerine Gelecek İsim Belli Oldu, Instagram Karıştı! Yapımdan Karar Çıktı, 15 Yıl Sonra…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’dan Rıza Baba ayrılıyor. Yerine gelecek isim ise belli oldu. Instagram’ı karıştıran bu anlar ise yapımcının kararını verdiğini gösterdi. 15 yıl sonra ekranlara veda edecek olan Zafer Ergin içleri açıttı!
Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu ve Şevket Çoruh gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Vedasını duyuran Rıza Baba ise skandal kararını duyurdu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.