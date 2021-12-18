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18 Ara 2021 - 15:46

Arka Sokalar Dizisinden Rıza Baba Ayrılıyor! Yerine Gelecek İsim Belli Oldu, Instagram Karıştı! Yapımdan Karar Çıktı, 15 Yıl Sonra…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’dan Rıza Baba ayrılıyor. Yerine gelecek isim ise belli oldu. Instagram’ı karıştıran bu anlar ise yapımcının kararını verdiğini gösterdi. 15 yıl sonra ekranlara veda edecek olan Zafer Ergin içleri açıttı!